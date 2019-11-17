Лондон, 17 ноября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Облачный игровой сервис Project xCloud для персональных компьютеров с Windows 10 будет представлен в 2020 году, заявили представители компании Mircosoft на игровой выставке X019. Об этом сообщается в блоге xBox.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

На посвящённом видеоиграм мероприятии X019, проходившем в Лондоне с 14 по 16 ноября, представители Microsoft рассказали о планах по запуску облачного игрового сервиса Project xCloud. На старте в этом сервисе будут доступны игры, входящие в услугу Game Pass для консоли xBox. К настоящему времени в этом сервисе по подписке доступно более ста видеоигр, разработанных самой Microsoft, а также компаниями-партнёрами.

В Microsoft рассказали, что в следующем году облачный игровой сервис Project xCloud будет доступен не только на мобильных устройствах, но и на персональных компьютерах под управлением операционной системы Windows 10. Первыми доступ к тестовой версии облачного игрового сервиса для компьютеров получат жители Канады, Индии, Японии, а также стран Евросоюза. Также игровой сервис получит поддержку большого количества устройств, включая беспроводной контроллер DualShock 4 и игровые планшеты от Razer.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Microsoft начала публичное тестирование сервиса Project xCloud. На первом этапе облачный сервис тестируется только на мобильных электронных устройствах, давая доступ к играм для приставки xBox.