Москва, 17 ноября, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Российская экономика существенно продвинулась на путь к финансовой независимости от доллара США. Об этом говорится в статье французского издания Les Echos.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

В статье отмечается, что возникшая напряженность в отношениях с США в 2014 году подтолкнула Россию к дедолларизации своей экономики. В частности, страна увеличила количество резервов в валютах стран БРИКС.

Кроме того, РФ удалось в условиях санкционного давления стабилизировать курс рубля, который упал на 17% в 2018 году.

Ранее сообщалось о сезонном ослаблении рубля по отношению к доллару США.

Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.