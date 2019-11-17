Киев, 17 ноября, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов признался, что курил марихуану. Об этом он заявил 16 ноября в интервью телеканалу «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

"Марихуану я в Украине никогда не курил, хотя это не тяжело в школе было или в университете. Потому, что нет. А вот знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской (Тимофей Милованов был ассистент-профессором университета Штата Пенсильвания, а также профессором в Питтсбургском университете — ИА REGNUM). Все американцы курят. Те кто докторанты, они просто смалят марихуану нон-стоп. И там мне дали… ну оно как-то не идет мне. Ну короче, но это только в тот период, когда нужно было придумать диссертацию, то конечно они там всякие творческие делали…», — отметил украинский министр.

ИА REGNUM напоминает, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский назвал Тимофея Милованова «дебилом». Так бизнесмен прокомментировал высказывание украинского министра экономики в отношении номера студии «Квартал 95» во время которого был высмеян поджог дома бывшей главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Тогда Милованов заявил, что данный юмористический номер может отрицательно сказаться на инвестиционном климате Украины.

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