Москва, 17 ноября, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Какие сладости наиболее вредные для здоровья рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова. Об этом врач сообщила изданию «Аргументы и Факты».

Цитата из мф Бременские музыканты. реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Скушай, доченька, яйцо диетическое

К наиболее вредным десертам диетолог отнесла жаренные во фритюре сладости (пончики, чак-чак, хворост) в них «высокое количество простых сахаров сочетается с трансжирами».

На втором месте вредных сладостей, по мнению Зотовой, дрожжевые десерты из теста.

На третьем месте «шоколадные батончики, торты с большим количеством крема».

Самые безвредные и даже полезные сладости — это горький шоколад, мармелад, пастила, зефир, варенье, мёд.

Напомним, ранее врачи рекомендовали подержать свой иммунитет в борьбе с осенними простудными заболеваниями с помощью диеты.