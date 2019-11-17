Луганск, 17 ноября, 2019, 07:36 — ИА Регнум. 16 ноября ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Лиман. Об этом 17 ноября сообщается на telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел населенного пункта Красный Лиман велся из населенного пункта Крымское. Во время обстрела было выпущено шесть мин из миномета калибром 82 мм и совершено десять выстрелов из БМП-1. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется.

Напомним, 15 ноября по территории ЛНР со стороны ВСУ обстрелов зафиксировано не было.