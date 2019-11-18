Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 18 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 18 ноября: после длительных боёв прорвана оборона немцев на Сырве.

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18 ноября 1944 года войска Ленинградского фронта в ходе Моонзундской операции в Эстонии, после более чем месяца боёв прорвали оборону противника на полуострове Сырве. Началось наступление в южном направлении.

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