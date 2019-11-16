Бельгия, 17 ноября, 2019, 01:07 — ИА Регнум. В городе Кортрейк трое прохожих пострадали от напавшего на них с палкой выходца из Ганы. Об этом сообщает бельгийская газета «Nieuwsblad».

Цитата из к/ф «Авторитет». Реж. Эрнест Дикерсон. 1992. США На улице

"Двое из пострадавших получили серьёзные ранения», — передает сообщение прокуратура провинции Западная Фландрия.

Напавший на прохожих был немедленно задержан правоохранителями. Нарушителем порядка оказался легально проживающий в Бельгии выходец из Ганы.

Сообщается, что пострадавшие от хулиганской выходки являются иностранцами.