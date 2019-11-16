Вашингтон, 17 ноября, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил воспользоваться выходными для прохождения части процедур ежегодного медицинского обследования, сообщила пресс-секретарь администрации президента Стефани Гришем, передает 16 ноября CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Несмотря на то, что с момента прошлого февральского обследования год еще не прошел, глава Белого дома ожидает «очень насыщенный 2020-й» и будет проходить необходимые процедуры досрочно.

Сообщается, что 73-летний Трамп прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Напомним, прошлый плановый медосмотр президент США прошел 8 февраля. По результатам исследованияврач Белого дома Ронни Джексон заявил об отличном здоровье Трампа. Медик также отметил, чтоне испытывает тревог по поводу когнитивных способностей президента.