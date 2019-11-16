Киев, 17 ноября, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Передача украинских военных кораблей, задержанных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года, завершится в ближайшее время, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, сообщает 16 ноября украинское издание «Новое время».

Ministry of Defense of Ukraine Украинский малый артиллерийский бронекатер

« Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе », — заявил представитель администрации президента Украины.

Ранее одесское новостное издание «Думская» сообщило о том, что украинская сторона отправила на встречу буксируемым российскимисудами «Бердянску» и «Никополю» два буксира и поисково-спасательный корабль.

Напомним, трикорабля ВМС Украины были задержаны Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года: суда пересекли российскую границу без должного в таких случаях уведомления и начали опасное маневрирование, не отвечая на направленные к ним призывы остановиться.