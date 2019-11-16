Законопроект о зарплатах в вузах готовится в Госдуме
Москва, 16 сентября, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Законопроект о зарплатах в вузах готовят парламентарии фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев.
Зарплата
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Парламентарий обратил внимание на то, что разница зарплат ректоров и научных сотрудников и преподавателей достигает сотни раз.
«Фракция готовит законопроект о максимальной разнице зарплат преподавательского состава — не более 10 раз», — заявил Зайцев.