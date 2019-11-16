Великий Новгород, 17 ноября, 2019, 00:07 — ИА Регнум. В бюджете Новгородской области на 2020 год предусмотрен 151 млн рублей на региональную социальную доплату к пенсии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР), доплату будут получать неработающие новгородские пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения ниже 9423 рублей — величины прожиточного минимума пенсионера на 2020 год.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

«Ранее в Новгородской области прожиточный минимум не превышал среднероссийский показатель, и устанавливалась федеральная социальная доплата, которая назначалась территориальными органами Пенсионного фонда России. В настоящее время такую выплату в ПФР получают 20 168 неработающих новгородских пенсионеров», — сообщили в новгородском отделении Пенсионного фонда России.

Напомним, в 2019 году размер прожиточного минимума пенсионера в Новгородской области составляет 8846 рублей. Всего в регионе проживает более 200 тыс. пенсионеров, средний размер страховой пенсии по старости составляет около 15 тыс. рублей.