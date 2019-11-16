Котлас, Архангельская область, 16 ноября, 2019, 22:42 — ИА Регнум. В Котласе при лобовом столкновении двух автомобилей погибни три девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС.

06.мвд.рф ДТП

Авария произошла 15 ноября около 21 часа в Котласе на окружном шоссе. По предварительной информации, водитель кроссовера Audi Q3 не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, что привело к столкновению со встречным Volkswagen Polo.

На месте погибли все, кто находился в Volkswagen — две девушки 1995 и 1998 г.р., одна из которых была за рулем, а также еще одна пассажирка, ее личность сразу установить не удалось. Пострадавших и погибших при помощи специального инструмента извлекли пожарные. В реанимацию Котласской ЦГБ доставлены водитель и пассажир «Ауди». Обстоятельства ДТП выясняются.