Москва, 16 ноября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Ирина Старшенбаум во время своего интервью новостной службе «Вокруг ТВ» заявила, что в новом сезоне сериала «Содержанки» снимется в откровенной сцене. Подробности актриса уточнять не стала. Второй сезон выйдет на экраны в начале 2020 года. Картина повествует о светской жизни московской элиты.

Цитата из к/ф «Лето». Реж. Кирилл Серебренников. 2018. Россия Ирина Старшенбаум

В качестве создателей сериала выступили Нана Гринштейн, подарившая миру картины «Плюс один» и «Питер FM», и Константин Богомолов. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эдуард Илоян, участвовавший в создании картин «Текст», «Кухня» и Ирина Сосновая, благодаря которой свет увидел сериал «Брест. Крепостные герои». Режиссером в первом сезоне был Константин Богомолов, а во втором сезоне станет Дарья Жук.

Главные роли в телесериале исполнили Дарья Мороз известная по «Гибель империи», «Стальная бабочка», «Апостол», «Достоевский», Мария Фомина, знакомая зрителям по картинам «БИХЭППИ», «Красная королева», «Папа», Софья Эрнст, снявшаяся в «Таинственная страсть», Ольга Сутулова, сыгравшая в «Зал ожидания», «Рожденная звездой», и Сергей Бурунов известный по ролям в"Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Мылодрама».