Москва, 16 ноября, 2019, 22:03 — ИА Регнум. 22 ноября в московском концертном зале «Зарядье» состоится юбилейный XV Музыкальный фестиваль Crescendo, художественным руководителем которого стал ДенисМацуев.

Kremlin.ru Денис Мацуев

Кроме Мацуева на сцене Большого зала выступит австрийский скрипач и альтист ЮлианРахлин, солист амстердамского Королевского Оркестра Концерттгебау АлексейОгринчук, обладатель Гран-при XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского АлександрКротов, лауреат премии «Виолончель» АнастасияКобекина, а также лауреат международных конкурсов ЕкатеринаМочалова.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в этот вечер прозвучат произведения российской и зарубежной классики.

Артисты выступят в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением дирижера АлександраСладковского.