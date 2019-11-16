Москва, 16 ноября, 2019, 20:49 — ИА Регнум. В результате пожара в квартире жилого дома на севере Москвы погиб малолетний ребенок, следователи проводят проверку. Об этом 16 ноября сообщает столичное главное следственное управление СКР.

Пожар

По предварительным данным, пожар произошел вечером 16 ноября в квартире одного из жилых домов по Дмитровскому шоссе.

«В ходе тушения пожара был обнаружен малолетний ребенок, — говорится в сообщении. — Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в машине скорой помощи».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое детей погибли во время пожара в частном доме в Саратовской области. Пожар произошел 13 ноября — загорелся частный деревянный жилой дом в поселке Турки Турковского района. Тела детей после разбора завалов здания были обнаружены под кроватью. Их мать была госпитализирована с ожогами.

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