Владивосток, 16 ноября, 2019, 19:57 — ИА Регнум. В сети состоялась премьера новой песни и клипа группы «Мумийтролль». Песня получила название «Всходы». Сообщается, что режиссером ролика стал БьорнТагемозе.

Mumiy Troll Группа «Мумий Тролль»

По информации российского новостного агентства InterMedia, данная песня войдет в один готовящихся альбомов группы, которые, как ожидаются, выйдут в 2020 году.

«Чем тролли занимаются в магическом лесу, если инопланетяне доставили им рок-гитары и барабаны с планеты Земля? Смотрите и слушайте в новом клипе, — именно так прокомментировал новый релиз лидер группы ИльяЛагутенко.