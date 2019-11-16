Москва, 16 ноября, 2019, 19:51 — ИА Регнум. 16 ноября в Москве в Российском национальном музее музыки начинает работу выставочный проект, посвященный 100-летию Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России. Как отмечают организаторы, он расскажет не только об истории создания крупнейшей в мире государственной коллекции, сравнимой по ценности с величайшими мировыми коллекциями, но и представит шедевры величайших скрипичных мастеров истории. Сегодня Госколлекция объединяет 286 музыкальных инструментов, созданных с XVI по XX вв. такими мастерами, как Амати, Страдивари, Гварнери, Бергонци. Тридцать инструментов Госколлекции являются лучшими образцами мирового музыкального наследия. На коллекционных инструментах в разные годы играли известнейшие музыканты: Леонид Коган, Давид Ойстрах, Рудольф Баршай, Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Вадим Репин и многие другие. Один из разделов выставки будет посвящен только что отреставрированным в Италии по поручению Президента России Владимира Путина музыкальным инструментам: скрипке работы мастера Санто Серафина и виолончели работы мастера Пьетро Гварнери.