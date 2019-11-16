Москва, 16 ноября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. В программе «Вечерний Ургант» актер Павел Деревянко рассказал, что после съемок сериала «Домашний арест» ему приходило много предложений начать политическую карьеру. Более того, актер рассказал, что получил письмо от партии «Возрождение села» с просьбой баллотироваться на пост мэра Новосибирска.

Kremlin.ru Павел Деревянкo

На видеосервисе «ТНТ Premier» летом 2018 года состоялась премьера сериала «Домашний арест», в котором главные роли исполнили ПавелДеревянко известный по таким картинам, как «Брестская крепость», «Кука», «Апостол», «Салют-7», Александр Робак, знакомый зрителям по картинам «Географ глобус пропил», «Свадьба», «Брат 2», Анна Уколова, снявшаяся в «Жить», «Папа», «Географ глобус пропил», и Сергей Бурунов известный по ролям в"Полицейский с Рублевки», «Содержанки», «Мылодрама».

В качестве создателей сериала выступили Семен Слепаков, подарившая миру картины «Танцы» и «Интерны», и Максим Туханин. Команду исполнительных продюсеров возглавили Семен Слепаков и Александр Дулерайн, благодаря которому свет увидел сериал «Измены», «Сладкая жизнь» и «Чернобыль: Зона отчуждения». Режиссером стал Петр Буслов.