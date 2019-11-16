Киев, 16 ноября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Стало известно о том, что в украинском прокате «замазали» лицо Никиты Михалкова в фильме Виталия Манского «Свидетели Путина», который являлся одним из героев документальной ленты. Об этом пишет журнал «Кинократия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Сам Никита Михалков заявил, что произошедшее «ужасно печально». Ретуширование образа российского режиссера может быть вызвано тем, что Никита Михалков включен в список лиц, которых власти Украины считают угрозой ее национальной безопасности.

Напомним, что ранее Виталий Минский стал лауреатом премии Lielājs Kristaps (Большой Кристап) — главный приз латвийской киноиндустрии за документальный фильм «Свидетели Путина».