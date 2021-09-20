Москва, 16 ноября, 2019, 19:37 — ИА Регнум. 25 февраля 2020 года в клубе Adrenaline Stadium пройдет большой благотворительный концерт-трибьют, посвященный памяти КириллаТолмацкого, более известного под псевдонимом Децл. Организаторы мероприятия пригласили поклонников определить имена артистов, которых бы они хотели видеть на сцене.

(сс) Aleksandr Plyushchev Децл (Кирилл Толмацкий)

Сообщается, что организаторы свяжутся с теми, кто наберет больше всего голосов в официальной группе исполнителя во «Вконтакте».

По информации российского новостного агентства InterMedia, предложения от поклонников будут приниматься до 15 декабря.

Прибыль от проведения концерта будет направленна в благотворительный фонд «Детские сердца».