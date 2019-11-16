Москва, 16 ноября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Московское метро заказало новую спецодежду у компании Анастасии Задориной «Заспорт». На её закупку метрополитен потратит 433 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

Форма станет дороже, однако она будет изменена ради удобства сотрудников. Так, дизайн некоторых элементов одежды стал другим, но состав тканей остается неизменным.

Пресс-служба московского метро отметила, что метрополитен обеспечивает формой более 46 тысяч сотрудников, поэтому они «изменили стандарт спецодежды работников с учетом пожеланий наших сотрудников: новая спецодежда будет более удобной и функциональной».