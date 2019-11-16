Санкт-Петербург, 16 ноября, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Автомобиль Renault Logan, в котором, помимо водителя, находились двое маленьких детей, съехал в реку Фонтанка в центре Петербурга. Все люди выбрались из воды, сейчас их осматривают медики.

Река Фонтанка

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, происшествие случилось 16 ноября у дома 19 по набережной реки Фонтанки в 17:38 мск.

«По предварительным данным, в автомобиле находился водитель — мужчина 1963 года рождения, и двое пассажиров: девятилетний мальчик и пятимесячная девочка. Все они выбрались из воды самостоятельно», — отметили в дорожной полиции Петербурга.

Сейчас водителя и детей осматривают медики, у них состояние среднего переохлаждения. По имеющимся данным, к счастью, обошлось без серьезных травм. Прибывшие на место полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Для подъема машины из воды будет задействован кран.