Всеволожск, Ленинградская область, 16 ноября, 2019, 18:36 — ИА Регнум. В Ленинградской области совершил жесткую посадку легкий самолет Ng-4, видео с места происшествия опубликовало Федеральное агентство новостей.

Цитата из видео «Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленобласти» пользователя Федеральное агентство новостей. ФАН-ТВ. youtube.com Легкий самолет Ng-4

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 16 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области. По данным регионального главного управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной чрезвычайного происшествия стал отказ одного из двигателей, уточнили в ведомстве.