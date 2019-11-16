Глава Татарии посетит в ноябре с визитом Узбекистан
Ташкент, 16 ноября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов посетит в ноябре Узбекистан с рабочим визитом, сообщил ИА REGNUM представитель Татарского культурного центра республики.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рустам Минниханов
В рамках визита пройдут встречи в правительстве Узбекистана, а также в некоторых министерствах и ведомствах.
Запланирован бизнес-форум с участием татарских и узбекистанских деловых кругов.
По итогам визита будут подписаны двусторонние соглашения между Татарией и регионами Узбекистана.