Ташкент, 16 ноября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов посетит в ноябре Узбекистан с рабочим визитом, сообщил ИА REGNUM представитель Татарского культурного центра республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

В рамках визита пройдут встречи в правительстве Узбекистана, а также в некоторых министерствах и ведомствах.

Запланирован бизнес-форум с участием татарских и узбекистанских деловых кругов.

По итогам визита будут подписаны двусторонние соглашения между Татарией и регионами Узбекистана.