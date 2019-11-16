Вашингтон, 16 ноября, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Специалисты Оборонного колледжа Североатлантического альянса предложили НАТО изменить политику из-за появления угроз «гибридного характера», сообщает 16 ноября RT со ссылкой на соответствующий доклад.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Так, в документе особое внимание уделяется «сдерживанию России» на восточном направлении. НАТО необходимо сформировать общества, устойчивые к «гибридным угрозам», которые исходят в том числе из России, говорится в докладе.

«Это требует не только сотрудничества с гражданскими обществами, органами местного самоуправления, частным сектором, не входящими в состав НАТО странами ЕС (в частности, Швецией и Финляндией) и Еврокомиссией, но также обладания определенными знаниями в данных областях», — отмечается в документе.

Читайте также: НАТО примет на вооружение самолеты с искусственным интеллектом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии «смерти мозга». Он также высказал мнение, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, в противном случае она «не будет контролировать свою судьбу».

Напомним, НАТО существует как военно-политический блок с 1949 года. Он был основан в США и на 2018 год в него входили 29 стран. Одна из заявленных целей альянса — сдерживание любой формы агрессии в адрес члена союза или защита от неё.

Читайте также: Россия готова оздоровлять отношения с ЕС и НАТО — МИД РФ