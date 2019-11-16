Санкт-Петербург, 16 ноября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские болельщики

https://www.instagram.com/p/B468B5NDX0s/

«День матча. Главного матча этого года! Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?!» — говорится в сообщении сборной в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, матч сборных России и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе путёвку на Евро-2020 и определят победителя в группе. Ранее стало известно, что матч пропустит полузащитник сборной России Александр Головин.

По словам капитана российской сборной Артема Дзюбы главный тренер Станислав Черчесов создал в команде хорошую атмосферу.

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