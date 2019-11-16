Эль-Баб, Сирия, 16 ноября, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В Сирии в результате взрыва на автовокзале в городе Эль-Баб погибли 18 человек, сообщает 16 ноября Anadolu.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе. 1935

По данным агентства, еще около 30 человек пострадали. Также существует вероятность, что число погибших увеличится. К взрыву причастны боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сообщили в Минобороны республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в результате подрыва автомобиля со взрывчаткой в провинции Ракка на севере Сирии погибли восемь человек, еще 13 пострадали. Еще один теракт произошел в начале ноября в сирийском городе Телль-Абъяд, где в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 19 человек, 29 пострадали.

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