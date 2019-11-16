Якутск, 16 ноября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. По факту перестрелки в поселке Айхал в Якутии возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает Следственное управление СК России по Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убитый

Перестрелка в поселке Айхал произошла в ночь на 16 ноября. В результате перестрелки погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Перестрелка произошла на территории увеселительного заведения в поселке.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Участников перестрелки ищут.