Москва, 16 ноября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Генеральный подрядчик по строительству новых станций метрополитена Москвы АО «Мосинжпроект» планирует отправить заявку в Книгу рекордов Гиннесса по количеству используемых при возведении метро тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Об этом 16 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Stroi.mos.ru Строительство метро в Москве

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, при возведении новых станций московского метрополитена использовалось порядка 30 щитов.

«Впервые за всю историю метростроения у нас в Москве будут одновременно работать сразу три ТПМК диаметром 10 метров», — заявил глава Стройкомплекса.

Напомним, 13 ноября из Китая в Санкт-Петербург был доставлен щит-гигант «Победа» диаметром 10 метров, произведенный корпорацией China Railway Construction Corporation (CRCC) по заказу российской инжиниринговой компания «Мосинжпроект». Специально для его транспортировки были продлены сроки навигации на канале имени Москвы на семь дней.