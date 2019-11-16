Москва, 16 ноября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Первый участок Бирюлевской линии метро Москвы будет включать в себя девять станций. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннель метро

«Мы утвердили на штабе по градостроительной политике у мэра Москвы Сергея Собянина предварительную трассировку будущей линии. Сегодня осмотрели места расположения будущих станций», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в дальнейшем проект расположения станций новой ветки метро планируется утвердить на градостроительно-земельной комиссии и вынести на общественные слушания.

Напомним, первый участок Бирюлевской линии московского метрополитена длинной 20 км стартует от бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» и проследует до района Бирюлево Западный. Проект разрабатывается с учетом дальнейшего строительства ветки и продления ее до Щербинки Новой Москвы.