Анкара, 16 ноября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. ВВС Турции нанесли удары по жилым районам Ирака, об этом 16 ноября сообщает Kurdistan24.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Целью турецкой авиации были члены Рабочей партии Курдистана (РПК). Тем не менее, несколько снарядов упали на жилые кварталы в районе Амеди в Иракском Курдистане, три дома получили значительный ущерб. В настоящее время нет информации о жертвах среди мирного населения.

Напомним, вооруженные силы Турции регулярно наносят удары по позициям курдских повстанцев в Ираке, в результате чего зачастую страдает мирное население.