Москва, 16 ноября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. По факту скоропостижной смерти лидера общественно-политического движения «Новая Россия», директора Института актуальной экономики, политолога Никиты Исаева начата доследственная проверка. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления СК Елена Марковская.

Sledcom.ru Следственный комитет

По её словам, смерть Исаева, скорее всего, не носит криминальный характер. Однако все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исаев скоропостижно скончался в возрасте 41 года в поезде Тамбов — Москва. Он возвращался из рабочей поездки в Тамбов и почувствовал себя плохо. Карета скорой помощи была вызвана на ближайшую станцию к поезду, однако медики лишь констатировали смерть Исаева.