Москва, 16 ноября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Типичный преступник в Российской Федерации — это безработный пьяный мужчина, который ранее уже совершал преступления. Такие данные следуют из статистики Министерства внутренних дел России.

Адриан Браувер. Пьяница. 1630-1640

Согласно данным МВД России, с начала 2019 года почти 680 тыс. человек были задержаны в РФ за совершение различных преступлений. Большинство из задержанных не имеют постоянного источника дохода, каждый третий из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

Среди задержанных — подавляющее большинство — мужчины. Более 27 тыс. — подростки, свыше 109 тыс. — женщины, более 30 тыс. — студенты. Отмечается, что среди несовершеннолетних и среди студентов преступность снизилась.

Большинство задержанных — 433 тыс. человек — не имеют какого-то постоянного дохода. Около 230 тыс. задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения при совершении преступления. 383 тыс. из 680 тыс. задержанных ранее уже совершали преступления.