Пекин, 16 ноября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что компания будет оснащать все новые модели смартфонов дороже 2 000 юаней ($285) 5G-модемами. Об этом сообщает Gizchina.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

Топ-менеджер Xiaomi рассказал о планах компании по продвижению технологий мобильной связи пятого поколения (5G) на конференции China Mobile Global Partner 2019. Он объявил, что поддержку 5G получат все новые смартфоны Xiaomi дороже $285, которые будут представлены в первой половине 2020 года.

Ранее компания Xiaomi запустила стратегию 5G + AIoT, направленную на развитие технологий связи пятого поколения и интеллектуальных устройств интернета вещей. В рамках этой стратегии Xiaomi планирует выпустить 10 моделей 5G-смартфонов в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре представители другой китайской компании — Oppo — пообещали в 2020 году оснащать 5G-модемами все смартфоны дороже $420.