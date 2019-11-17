Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 17 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 17 ноября: в 1941 году началась Ростовская наступательная операция. В 1943 году советские партизаны разгромили гитлеровцев в городе Овруч.

Ростовская наступательная операция стала первым широкомасштабным успехом Красной армии в зимнюю кампанию 1941−1942 гг. В результате был окончательно похоронен план «Барбаросса».