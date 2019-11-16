Великий Новгород, 16 ноября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. ГУ МЧС России по Новгородской области распространило предупреждение об опасном явлении на озере Ильмень в деревне Войцы Новгородского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Aniacra Озеро Ильмень

Сегодня, 16 ноября, в 8:00 уровень воды в озере в этом месте составил 595 см. По данным ведомства, до критической отметки остаётся всего 10 см.

Новгородский гидрометцентр прогнозирует, что этого уровня вода в озере достигнет в период с 18 по 19 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область переживает последствия наводнения, вызванного обильными осадками и подъёмом уровня воды в реках. К 16 ноября в регионе остаются подтопленными 28 населённых пунктов в девяти районах, четыре жилых дома, в которых живут 10 человек. В воде 464 приусадебных участка, повреждено 24 участка дорог, семь мостов. Ликвидацией последствия паводка занимаются 520 человек, задействовано более 200 единиц техники.

Напомним, с 6 ноября в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.