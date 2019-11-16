Москва, 16 ноября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В Госдуме выражают соболезнования в связи со смертью экономиста Никиты Исаева.

Bogomolov.PL Сергей Миронов

«Тяжёлая новость — ушёл из жизни Никита Исаев. Яркая личность, человек с колоссальным потенциалом, который он стремился использовать на благо нашего государства. Молодой политик, способный бескомпромиссно и последовательно отстаивать свои взгляды и убеждения», — отметил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в Facebook.

Миронову очень импонировала его политическая позиция по многим вопросам, а готовность даже в меньшинстве отстаивать свою позицию вызывала неподдельное уважение.

«Я был хорошо знаком с Никитой Олеговичем. Он — интересный собеседник, мы часто обсуждали с ним различные аспекты нашей общественной жизни. Его воззрения были во многом созвучны ценностям нашей партии. Его уход — большая потеря для политической жизни страны», — считает Миронов.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким Никиты Исаева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, директор Института актуальной экономики, политолог, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев скоропостижно скончался на 42-м году жизни.