Обнинск, Калужская область, 16 ноября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. III открытый фестиваль национальных культур «Мы едины» стартовал 16 ноября в Доме культуры Обнинского физико-энергетического института Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию с государственными и общественными организациями администрации города.

Admobninsk.ru Участники фестиваля национальных культур «Мы едины»

В фестивальной концертной программе принимают участие представители национальных диаспор Обнинска, творческие коллективы, отдельные исполнители, мастера художественного и прикладного искусства. В рамках фестиваля представлены: хореография, вокал, музыка, поэзия, изобразительное искусство, прикладное творчество. Участники фестиваля будут поощрены дипломами.

По информации организаторов фестиваля его целью и задачами являются межнациональный культурный творческий обмен, поддержка талантливых исполнителей и творческих коллективов национальных диаспор, проживающих на территории Обнинска, формирование уважительного отношения к национальным традициям и к культурному наследию народов, проживающих на территории города, привитие участникам и гостям фестиваля толерантную культуру общения.