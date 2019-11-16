Вашингтон, 16 ноября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа готовится на две недели продлить разрешение американским компаниям на сотрудничество с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Huawei

По данным издания, готовящееся разрешение будет носить временных характер и продлится две недели. За это время в администрации будет подготовлено более продолжительное разрешение. Ожидается, что двухнедельное продление разрешения на торговлю с Huawei будет объявлено 18 ноября, когда истечёт срок действия предыдущей отсрочки.

Также отмечается, что в настоящее время в министерстве торговли США рассматривается вопрос о предоставлении индивидуальных лицензий частным американским компаниям на продолжение сотрудничества с Huawei. На рассмотрении регулирующего органа находится более 200 соответствующих запросов от американских компаний.

Напомним, министерство торговли США в мае 2019 года внесло компанию Huawei в «чёрный список», запретив ввоз продукции Huawei. Это решение также предусматривало запрет на поставки китайской компании американских устройств и технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября министр торговли США Уилбур Россзаявил, что лицензии американским компаниям на возобновление поставок комплектующих китайской компании Huawei будут выданы в ближайшее время.