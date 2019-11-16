Калуга, 16 ноября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Около десяти часов вечера 15 ноября на железнодорожном переезде на Грабцевском шоссе в Калуге под тепловоз попала грузовая «Газель». Пострадал один человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Ночное происшествие на железнодорожном переезде в Калуге.

По данным ведомства, на место происшествия для ликвидации аварии выезжали пожарно-спасательные подразделения, наряд ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшедшего. Поезд размотал на металлолом грузовую длиннобортную газель. К счастью, водитель машины остался жив: от столкновения тепловоза с автомобилем водителя выбросило через окно. Мужчину пришлось госпитализировать.