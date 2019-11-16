Оренбург, 16 ноября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбурге на глаза фотографу — анималисту Сергею Жданову во время прогулки попался белый воробей, являющийся биологический редкостью.

Сергей Жданов Воробей-альбинос

По словам Жданова белая птица вместе со стайкой воробьев лакомилась семечками. Альбинос вел себя достаточно смело и даже «позировал» с зернышком в клюве, чувствовал себя среди пернатых сородичей абсолютно своим.

«Это редкий случай в мире птиц, один на миллион» , — отметил фотограф.

«Редкий экземпляр! Просто красавчик — снежно-белый, даже клюв и ноги светлые», — сказал по поводу воробья — альбиноса главный орнитолог Оренбургской области, кандидат биологических наук Анатолий Давыгора, увидев снимок пернатого.