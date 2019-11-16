Санкт-Петербург, 16 ноября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Бывший преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведен из изолятора временного содержания в следственный изолятор «Кресты» УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находящийся в Колпинском районе на окраине Петербурга. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в зале суда

«В ближайшее время будет на карантине, затем переведут в общую камеру», — отметил адвокат, добавив, что карантин может продлиться до 10 дней. Через эту процедуру проходят все обитатели СИЗО.

Кроме того, Почуев от лица Соколова и его семьи сообщил о глубоком раскаянии своего подзащитного, «скорби о содеянном и осознании непоправимости ситуации».

Читайте также: Анастасия Ещенко рассказывала подруге об отношениях с Соколовым

Напомним, 63-летний Олег Соколов, по версии следствия, в результате личного конфликта застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой несколько лет состоял в близких отношениях. После этого он подготовился к сокрытию следов преступления, расчленил тело жертвы и утопил большую часть останков в реке Мойка.

Рано утром 9 ноября Соколов был задержан, 11 ноября его решением суда поместили под стражу на срок по 8 января 2020 года. Это решение обжаловано в горсуде защитой Соколова. Историку предъявлено обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: Убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко похоронят 16 ноября

В субботу, 16 ноября, Анастасию Ещенко похоронят в родной станице в Краснодарском крае по православному обряду.