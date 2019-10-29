Оренбург, 16 ноября, 2019, 07:02 — ИА Регнум. В Оренбурге глава администрации Дмитрий Кулагин внес на рассмотрение документ, в котором речь идёт о согласовании кандидатуры нового первого заместителя. Проект решения обсудят на внеочередном заседании 19 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского горсовета.

Sverdlovsk.er.ru Владимир Ильиных

Документом предлагается согласовать назначение на этот пост Владимира Ильиных, который еще недавно являлся депутатом Заксобрания Свердловской области. Он уроженец Североуральска Свердловской области.

Приход Ильиных в администрацию Оренбурга был ожидаем. Слухи о том, что мэром станет екатеринбуржец, ходят давно. В мессенджерах и соцсетях, обсуждая тему градоначальства, пользователи говорят, что в ход пустят схему, согласно которой Ильиных назначат первым заместителем главы города, затем Дмитрий Кулагин подаст в отставку и вернется на работу в правительство области. Владимир Ильиных станет и.о. главы Оренбурга, объявят конкурс, логическим завершением которого станет назначение Ильиных мэром.

Мнения оренбуржев о приходе в регион и областной центр варягов-чиновников разнятся. Одни считают, что руководить муниципалитетом и областью должны местные чиновники. Другие в противовес считают, что во главу угла должно ставится развитие региона и города, неважно кто будет этим заниматься — оренбуржец или варяг. Если регион не в состоянии взрастить своего грамотного управленца, то пусть у руля власти встает варяг.

Однако, с точки зрения экспертов, в случае назначения Ильиных мэром ему придется формировать команду. Город уже лелеял радужные мечты о позитивных изменениях в муниципалитете с приходом Кулагина, однако ему не удалось сформировать свою крепкую команду, говорят о кадровом голоде в горадминистрации, а по болевым моментам решения принимал вовсе не мэр, а по большому счету губернатор. Это касается долгостроя-многоэтажки на Советской, лестничного спуска к реке Урал, недостроя «Артриума», места проведения акции «Бессмертный полк». Сможет ли Ильиных привлечь в мэрию грамотных чиновников и сформировать команду, способную возродить областной центр?