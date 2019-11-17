Додома, 17 ноября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Магистратский суд Танзании издал распоряжение об аресте четверых членов оппозиционной партии «Чадема» (Chama cha demokrasia na maendeleo — «Партия демократии и развития») в связи с нарушением условий освобождения под залог.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Танзания

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, среди арестованных оказались следующие члены парламента от партии «Чадема»: Джон Хеч, преподобный Питер Мсигва, Халима Мди и Эстер Булая.

Распоряжение было издано 15 ноября главным судьей Томасом Симба после того, как депутаты не явились на слушание их дела без какого-либо уведомления. Как отмечается, на нем не присутствовали даже их поручители.

Кроме того, Симба призвал выяснить причины, по которым обвиняемые не предстали перед судом в нужное время.