Загреб, 17 ноября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Хорватии Зоран Миланович считает избрание 22 декабря в качестве даты проведения первого тура президентских выборов воровством и постыдным деянием. По его словам, на то есть три причины, пишет хорватское новостное агентство Večernji list.

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«Правящая Хорватская демократическая партия (HDZ) хочет сократить число граждан, голосующих 22 декабря в первом туре тогда, когда в Хорватию еще не вернулись все те 100 000 избирателей с семьями и детьми, которые будут находиться в отпуске, на который они копили весь год, и не смогут вернуться в Хорватию на голосование во втором туре», — написал Зоран Миланович в своем профиле Facebook.

Он также утверждает, что через избранные даты они сознательно вредят проведению предвыборной кампании ко второму туру, приурочив его к праздникам, чтобы скрыть все тщеславие кандидата от HDZ.

Таким образом они также отступают от той устоявшейся практики и тех правил, которых придерживалась сторонница премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича Адриатика Косор, которая в 2009 году выйграла первый тур выборов в период между Рождеством и Новым годом. Цель Пленковича — не дать гражданам выбрать лучшую Хорватию! И именно поэтому я выиграю! — заявил Зоран Миланович.