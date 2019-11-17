Загреб, 17 ноября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. «Европа, защищающая своих граждан» является одним из четырех приоритетов программы председательства Хорватии в Совете ЕС. Давор Божинович, министр внутренних дел, Дражен Бошнякович, министр юстиции, глава хорватской пожарной службы Анте Санадер и Мирко Шундов, начальник Главного штаба ВС Хорватии, представили её на конференции, состоявшейся в Сплите, пишет хорватское новостное агенство Večernji list 15 ноября.

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«Сплит был выбран благодаря статистическим данным, высокому уровню безопасности граждан и туристов, потому что этот край имеет 148-километровую сухопутную границу с БиГ, являющеся внешней границей ЕС, а также благодаря наличию штаб-квартиры пожарной сслужбы в городке Дивля», — пояснил Божинович.

Они утверждали, что Хорватия готова к председательству и выразил уверенность в том, что хорваты с радостью воспользуются этой возможностью для того, чтобы укрепить свои позиции в ЕС. Будет организовано 161 мероприятие, 28 из которых пройдут на самом высоком уровне.

Среди приоритетов председательства — возвращение к полному и эффективному функционированию Шенгенского пространства, сетевая информационная система, а также всеобъемлющая и устойчивая миграционная политика.