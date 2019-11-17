Сараево, 17 ноября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Несколько сотен протестующих собрались 15 нояября у центров по приёму нелегальных мигрантов в боснийском городе Бихач с просьбой закрыть эти лагеря и выдворить нелегальных мигрантов из страны. Митинг прошел без провокаций, но с применением полицией усиленных мер безопасности, пишет хорватское новостное агенство Večernji list 15 ноября.

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Не выступая с какой-либо специальной речью протестующие перед лагерем «Бира» развернули баннеры, на которых на английском языке располагались надписи «Возвращайтесь домой!» и «Освободите Бихач!», которые были адресованы мигрантам, а также международной организации по миграции (МОМ), которая отвечает за лагерям в Бихаче и помогает нелегальным мигрантам.

Согласно последним имеющимся данным в лагере в настоящее время проживает чуть более 1800 нелегальных мигрантов. Полиция заблокировала проход через главный вход, и после митинга, который длился не более двух часов, демонстранты разошлись. Несмотря на ранние заявления о принятии более жестких мер безопасности, полиция Бихача в пятницу не установила систематического контроля за выходом и входом мигрантов в лагеря. МОМ продолжил свои регулярные мероприятии по помощи мигрантам и обеспечивает функционирование как лагеря «Бира», так и лагеря «Мираль».