Вашингтон, 15 ноября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Начало слушаний по импичменту, которые состоятся 15 ноября в Конгрессе, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посмотрит, а основную часть — нет, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам представителя Белого дома, Трамп будет смотреть только вступительное слово Девина Нуньеса — старшего республиканца спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса.

Гришэм «Затем до конца дня президент будет усердно работать на благо сограждан».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, просмотр первой «серии» публичных слушаний по поводу своего гипотетического импичмента Трамп пропустил, сославшись на занятость.