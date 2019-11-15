Пекин, 15 ноября, 2019, 23:34 — ИА Регнум. В Китае обнародована «Национальная стратегия сохранения растений (2021−2030 гг.)», предназначенная для усиления охраны, восстановления и использования многообразия китайского растительного мира, сообщает 15 ноябряСиньхуа со ссылкой на информацию, полученную в Китайском обществе по охране дикорастущих растений.

Nikolaj Potanin

Отмечается, что документ опирается на оказавшуюся успешной предыдущую такую стратегию на 2010−2020 годы, принятую в 2008 году. Согласно национальным отчётам, до 75% предложенных программой мер было реализовано задолго до 2020 года. Важный прогресс достигнут и в смежных сферах, связанных с охраной и воспроизводством природного многообразия видов.

В новой стратегии предлагаются меры по спасению исчезающих видов растительного мира путём их перемещения в более благоприятные условия заповедников, а также создания государственной информационной системы и обновления перечня строго охраняемых видов.