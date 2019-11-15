Пекин, 15 ноября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Комментируя заявление по Гонконгу (Сянгану), сделанное на полях саммита Совета глав государств БРИКС председателем КНРСи Цзиньпином, официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня (Макао) Ян Гуан подчеркнул необходимость поддержки администрации региона в обуздании массовых беспорядков, сообщает 15 ноябряСиньхуа.

Gov.cn Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Бразилии

Как подчеркнул Ян Гуан, в выступлении китайского лидера показан «серьёзный вред от насильственных преступлений радикальных элементов, выдвинуты задачи по нормализации обстановки и её стабилизации». По его словам, сказанное Си Цзиньпином в Бразилиа представляет «решительную поддержку администрации Сянгана во главе с Линьчжэн Юээ (Кэрри Лэм)».

«Мы будем неуклонно претворять в жизнь дух заявления Си Цзиньпина», — пообещал Ян Гуан, отметив, что «самой мощной поддержкой для Сянгана являются центральное правительство и 1,4-миллиардный народ КНР».